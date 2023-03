LIVE – Friburgo-Juventus, Allegri in conferenza stampa (DIRETTA)

Giorno di rifinitura per la Juventus di Massimiliano Allegri in vista della partita contro il Friburgo. Dopo l’1-0 dell’andata, la squadra di Allegri è chiamata a difendere il vantaggio in Germania contro Grifo e compagni. La Juve si allena alle 12 per la rifinitura, con i primi minuti come sempre trasmessi in diretta su Juventus Tv. A seguire partenza per Friburgo, dove alle 19.15 è prevista la conferenza stampa di Allegri e di un giocatore. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale.

