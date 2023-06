Francia-Grecia stasera in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Europei 2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Francia e Grecia, valevole per le qualificazioni agli Europei 2024. Tre vittorie su tre per gli uomini di Deschamps in queste qualificazioni europee, dopo il 3-0 inflitto a Gibilterra nell’ultimo turno. Contro i greci, in casa, c’è la chance di continuare la striscia positiva, anche se dopo anni non esattamente felici la squadra ellenica è partita bene con due vittorie in altrettante partite in questo cammino verso la prossima manifestazione iridata. La sfida è in programma oggi, lunedì 19 giugno alle 20:45. Diretta su Sky Sport Summer e in streaming su NOW e Sky Go. Visibile anche in chiaro su Canale20.