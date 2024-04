Formula 1, qualifiche GP Miami 2024: programma, date, orari e diretta tv

Il circuito cittadino di Miami si prepara ad essere palcoscenico del sesto appuntamento del mondiale di Formula 1 2024. Il Gran Premio statunitense, in scena tra il 3 e il 5 maggio, ospita il secondo fine settimana sprint dell’anno, con il format che ha fatto il suo debutto stagionale durante il weekend del Gran Premio di Cina. La speciale programmazione prevede una sola sessione di prove libere, due qualifiche e due gare, con la più corta nella giornata di sabato e il Gran Premio la domenica. Miami è pronta ad accogliere Logan Sargeant, unico pilota statunitense in griglia, e il team Haas, che disputerà la gara di casa.

Le qualifiche tradizionali andranno in scena nella giornata di sabato 4 maggio, poche ore dopo la sprint race. Per l’occasione, verrà messa in palio la pole position e la sessione deciderà l’ordine di partenza del Gran Premio domenicale. Al risultato finale dovranno poi essere apportate delle modifiche, con Daniel Ricciardo che dovrà scontare tre posizioni di penalità dopo l’appuntamento cinese. La sessione avrà inizio alle 22:00 italiane e sarà disponibile in diretta a tutti gli abbonati Sky, precisamente sui canali di Sky Sport F1 e Sky Sport Uno. In alternativa, sarà garantita la copertura streaming sulle piattaforme di Sky Go e NOW.