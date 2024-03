Formula 1, prove libere GP Australia oggi in tv: orari, programma e come seguirle in diretta

La Formula 1 atterra in Australia, a Melbourne, per il terzo round della stagione. Sul circuito di Albert Park andrà in scena il tradizionale Gran Premio oceanico, ospitato dall’impianto dal 1996. Il weekend vedrà in azione i due eroi di casa: Daniel Ricciardo della Visa CashApp Racing Bulls e Oscar Piastri della McLaren. La Formula 1 ha programmato l’intero fine settimana nel primo pomeriggio australiano, ovvero alle prime luci dell’alba – e per alcune sessioni anche prima – in Italia. Dunque, sveglie a portata di mano per seguire le prove libere.

Si scende in pista a partire da venerdì 22 marzo, con il fine settimana che prevede il Gran Premio per la giornata di domenica, dopo i primi due round che hanno visto il weekend anticipato. Le prove libere 1 partiranno alle 02:30 del mattino italiane, seguite poi dalla secondo sessione, in diretta alle 6:00. La terza e ultima finestra di prove è in programma per la notte del 23 marzo, a partire dalle 02:30 di mattino. Tutte le sessioni saranno disponibili agli abbonati Sky sul canale di Sky Sport F1 e in streaming su Sky Go. Disponibile anche la copertura streaming di NOW.