Fognini-Baez in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2024

Fabio Fognini sfiderà Sebastian Baez nel secondo turno dell’ATP 1000 di Indian Wells 2024, torneo in programma sul cemento statunitense. Il tennista ligure ha sfruttato bene la wild card concessagli dal direttore del torneo Tommy Haas, tornando a vincere una partita sul circuito maggiore. Una dura lotta contro Zapata Mirallez, vinta in rimonta, sperando non porti conseguenze a un fisico che in questi mesi ha più volte ha fermato Fabio. Il suo avversario è certamente in gran forma e arriva qui con due successi ATP di fila tra Rio de Janeiro e Santiago. I due si sono affrontati nel 2022 a Bastad con successo dell’argentino per due set a zero.

