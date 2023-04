Foggia-Turris oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Tutto pronto al Pino Zaccheria per Foggia-Turris, match valevole per la trentottesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023: ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming della gara. I rossoneri padroni di casa sono in piena zona playoff e vogliono chiudere con una vittoria per provare a prendersi il quarto posto in classifica. La formazione ospite, invece, ha bisogno di un solo punto per evitare di disputare i playout e andrà a caccia del successo. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 23 aprile alle ore 17:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella Diretta Gol di Sky Sport.

