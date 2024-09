Foggia-Giugliano oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2024/2025

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Foggia-Giugliano, match dello stadio Pino Zaccheria valevole per la sesta giornata del campionato italiano di Serie C 2024/2025. La squadra nerazzurra non ha avuto un grande avvio di stagione e ha bisogno di trovare una svolta davanti al pubblico di casa, per restare in scia alle potenziali rivali in ottica lotta playoff.

Foggia-Giugliano, come seguire il match

La formazione ospite, dal suo canto, dopo un buon inizio ha perso qualche colpo nelle ultime giornate di campioanto e adesso spera di fare un colpaccio in trasferta su un campo complicato. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 25 settembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 256. Sportface.it seguirà l’evento in diretta e fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida.

