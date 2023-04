Fiorenzuola-Torres oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Fiorenzuola-Torres sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match della trentacinquesima giornata del girone B di Serie C 2022/2023. Al Municipal Stadium padroni di casa non ancora salvi ma nemmeno esclusi dalla zona playoff, sardi invece invischiati solo nella lotta per non retrocedere. Chi riuscirà a vincere? Si parte alle ore 14.30 di sabato 1 aprile, diretta tv non disponibile, diretta streaming su Eleven Sports, disponibile anche su Dazn.