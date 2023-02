Fiorenzuola-Olbia oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Fiorenzuola-Olbia sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match della ventiseiesima giornata di Serie C 2022/2023. Nel girone B tutto pronto per questa sfida che mette di fronte due squadre divise da quindici punti, i padroni di casa in zona playoff e gli ospiti in zona playout. Tre punti importantissimi al Municipal. Appuntamento alle ore 14.30 di sabato 4 febbraio, diretta tv non disponibile, diretta streaming su Eleven Sports, disponibile anche nella piattaforma Dazn.