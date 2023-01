Fiorentina-Sampdoria, programma e telecronisti Mediaset ottavi Coppa Italia 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Mediaset di Fiorentina-Sampdoria, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2022/2023. Al Franchi i viola sfidano i blucerchiati, due squadre che probabilmente in questa fase hanno da pensare più al campionato che alla coppa nazionale, ma vincere e avanzare ai quarti può far gola. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 18 di giovedì 12 gennaio.

Fiorentina-Sampdoria sarà visibile su Italia 1 con la telecronaca di Roberto Ciarapica e Giancarlo Camolese.