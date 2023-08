Fiorentina-Rapid Vienna, programma e telecronisti Sky e TV8 ritorno playoff Conference League

Il programma e i telecronisti su Sky e TV8 di Fiorentina-Rapid Vienna, match valido per il ritorno dei playoff di Conference League 2023/2024. I viola ripartono dalla sconfitta per 1-0 dell’andata e devono vincere con due gol di scarto per volare ai gironi per il secondo anno consecutivo: al Franchi i tifosi spingeranno i toscani, appuntamento alle ore 20 di giovedì 31 agosto, chi vincerà? Scopriamolo assieme.

Fiorentina-Rapid Vienna sarà visibile su Sky Sport Calcio e TV8 con la telecronaca di X e X.