Fiorentina-Rapid Vienna in tv: data, orario e diretta streaming ritorno Playoff Conference League 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Fiorentina-Rapid Vienna, match valevole per il ritorno dei Playoff di Conference League 2023/2024. La formazione guidata da Vincenzo Italiano, reduce dall’ottimo avvio stagionale, si trova già davanti al primo bivio dell’anno. I viola, infatti, devono assolutamente battere la squadra austriaca in modo tale da staccare il pass per la fase a gironi della terza competizione continentale per club. La gara di ritorno andrà in scena nella giornata di giovedì 31 agosto alle ore 20:00 e sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e Dazn; lo streaming, invece, sarà affidato a SkyGo e Dazn.