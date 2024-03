Fiorentina-Maccabi Haifa oggi in tv: canale, orario e streaming ritorno ottavi Conference League 2023/2024

Alle 18:45 di oggi, giovedì 14 marzo, la Fiorentina scenderà in campo al Franchi contro il Maccabi Haifa in occasione del match di ritorno degli ottavi di finale di Conference League 2023/2024. Si riparte dal 4-3 per i viola a Budapest e Vincenzo Italiano punta a consolidare il vantaggio con l’obiettivo dei quarti di finale. “Il percorso dell’anno scorso in Conference League è stato strepitoso, siamo sempre entrati in campo per vincere e questo ci ha permesso di arrivare fino in fondo”, ha detto il tecnico viola che schiera con ogni probabilità la formazione migliore. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e Sky (Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 4K 213 e Sky Sport 255). Diretta streaming disponibile su Sky Go e NOW. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti in campo.