Fiorentina-Lecce oggi in tv: canale, orario e streaming Serie A 2023/2024

Fiorentina e Lecce in campo nella seconda giornata di Serie A 2023/2024. Le due squadre si sfideranno alle 18:30 di domenica 27 agosto nella cornice dello stadio Franchi. Dopo la sconfitta per 1-0 contro il Rapid Vienna, i viola cercano il punteggio pieno dopo due giornate in campionato. La Fiorentina ha vinto le ultime tre partite casalinghe dello scorso campionato e non fa meglio al Franchi in Serie A dai cinque successi di fila collezionati tra ottobre e dicembre 2021. Il Lecce ha vinto la prima partita di questo campionato e solo due volte è riuscita ad evitare la sconfitta nelle prime due gare stagionali di Serie A: nel 2001/02 e nel 2004/05. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn.