Fiorentina-Lazio oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Fiorentina e Lazio, valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A 2023/2024. Si chiude al Franchi questo turno di campionato, dove due squadre separate da soli due punti in classifica vanno a caccia della vittoria per non perdere il treno Europa. La gara d’andata fu decisa da un rigore di Immobile; chi avrà la meglio stavolta? La sfida è in programma oggi, lunedì 26 febbraio, alle ore 20:45. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su Dazn, NOW e Sky Go.