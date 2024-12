Il programma e i telecronisti su Sky di Fiorentina-Lask, match valido per la quinta giornata del girone unico della Conference League 2024/2025. Partita cruciale per i viola, reduci da otto vittorie di fila in campionato, mentre nel frattempo eliminati dalla Coppa Italia e in Europa a nove punti su dodici in palio nelle prime quattro giornate. La classifica è pertanto invidiabile e i toscani sono piazzati nella top-8 per ora, vorrebbe dire volare direttamente agli ottavi, dunque occorre battere gli austriaci, in crisi di risultati, per avvicinarsi all’importante e prestigioso obiettivo. Chi la spunterà allo stadio Franchi? Il fischio d’inizio è fissato alle ore 18.45 di giovedì 12 dicembre.

I TELECRONISTI DI FIORENTINA-LASK

Fiorentina-Lask sarà visibile su Sky Sport Arena con la telecronaca di Daniele Barone e Lorenzo Minotti.