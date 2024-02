Fiorentina-Frosinone, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Fiorentina-Frosinone, match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A 2023/2024. Allo stadio Franchi si sfidano i viola contro i ciociari: da una parte la corsa per il quarto posto con tanti inciampi ultimamente, dall’altra la lotta salvezza in cui i gialloblù sono sempre invischiati. Si parte alle ore 12.30 di domenica 11 febbraio, chi vincerà?

Fiorentina-Frosinone sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Alberto Santi e Alessandro Budel e su Sky Sport con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Nando Orsi.