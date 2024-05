Fiorentina-Club Brugge oggi in tv in chiaro? Canale, orario e streaming andata semifinale Conference League 2023/2024

La Fiorentina accoglierà al Franchi il Club Brugge nel match valido per l’andata della semifinale di Conference League 2023/2024. Per il secondo anno di fila i ragazzi di Italiani sono arrivati tra le migliori 4 nella competizione: l’obiettivo minimo è ripetere la finale della scorsa stagione, ma non sarà facile contro i belgi del Club Brugge. Si prospetta infatti un doppio confronto molto insidioso per i viola, chiamati ad approfittare innanzitutto del sostegno del pubblico del Franchi per metterlo in discesa. Secondo i bookmakers, sarà la Fiorentina a partire favorita in questa gara d’andata. La partita è in programma oggi, giovedì 2 maggio, alle ore 21.00 e sarà trasmessa su Sky Sport e Dazn, oltre che in streaming su NOW e SkyGO. Prevista anche una diretta in chiaro su TV8.