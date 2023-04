Fiorentina-Basilea in tv: data, orario e diretta streaming andata semifinale Conference League 2022/2023

Fiorentina-Basilea è la semifinale di andata della Conference League 2022/2023: ecco le informazioni su data, orario e diretta tv e streaming della sfida che si giocherà allo stadio Franchi. I viola, infatti, sono stati sorteggiati per primi nell’accoppiamento col Lech e dunque la sfida contro la formazione svizzera, che si articolerà nell’ambito del doppio confronto, si giocherà in casa dei toscani. C’è tanta voglia per la squadra di Italiano di costruirsi la qualificazione tra le mura amiche e giocare un’altra finale. Appuntamento alle ore 21 di giovedì 11 maggio, diretta tv su Sky Sport, diretta streaming su Sky Go ma anche su Dazn.

