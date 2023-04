Fiorentina-Atalanta, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Fiorentina-Atalanta, match valido per la trentesima giornata di Serie A 2022/2023. Si parte al Franchi per la sfida che chiude questo turno e che costituisce una sorta di spareggio per l’Europa, visto che i viola sono in grande risalita e i nerazzurri stanno balbettando. Chi riuscirà ad avere la meglio, i toscani o gli orobici? Appuntamento alle ore 20.45 di lunedì 17 aprile.

Fiorentina-Atalanta sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Riccardo Mancini e Marco Parolo.