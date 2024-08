Fiorentina-Ararat Armenia/Puskás Akadémia in tv: data, orario, canale e streaming Conference League 2024/2025

La Fiorentina conosce le possibili avversarie all’ultimo turno dei playoff di Conference League 2024/2025, i quali consentiranno di accedere alla fase finale della competizione. Due volte sino in fondo nel terzo torneo internazionale per importanza, dietro alla Champions e all’Europa League, l’obiettivo della compagine viola è sollevare finalmente al cielo il trofeo continentale. Gli uomini di Paladino dovranno vedersela contro la squadra armena Ararat Armenia o la magiara Puskás Akadémia, svelate come potenziali opponenti dei toscani dopo il sorteggio dei playoff andato in scena durante il primo pomeriggio di lunedì 5 agosto. Ben 36 squadre parteciperanno alla Conference, competizione che vede la Roma come prima storica vincitrice, con la Fiorentina a rappresentare una testa di serie al pari di Chelsea, Betis Siviglia e Lens per via degli ultimi piazzamenti nei massimi campionati di riferimento.

La partita di andata tra Fiorentina e una tra Ararat Armenia e Puskás Akadémia andrà in scena giovedì 22 agosto al Franchi, con orario da definire per via ufficiale (l’Uefa lo annuncerà non prima del 9 agosto). I diritti per le dirette televisive dei match di Conference League sono affidati a Dazn, con live streaming possibile tramite le piattaforme scaricabili tramite app su smart tv, Xbox, PlayStation, Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti e interviste sull’incontro con la Fiorentina protagonista.