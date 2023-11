Finals Coppa Davis 2023: calendario, date, programma, orari, copertura tv e streaming

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e il calendario completo della Finals di Malaga di Coppa Davis 2023. Si parte martedì 21 novembre con la prima delle quattro sfide di quarti di finale, mentre le semifinali andranno in scena sabato 25 e la finale domenica 26 novembre. Le otto squadre in grado di qualificarsi per quest’atto conclusivo si contenderanno la celebre ‘insalatiera’ in terra spagnola, dove il Canada è riuscito a trionfare dodici mesi fa. L’Italia, dopo la semifinale raggiunta la scorso anno che ha lasciato tanto amaro in bocca, proverà a fare ancora meglio in quest’edizione.

FINALI COPPA DAVIS IN TV – Sky Sport detiene i diritti integrali della competizione e seguirà tutte le sfide in diretta dal primo all’ultimo giorno tramite i suoi canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Sarà inoltre possibile seguire le Finals di Coppa Davis in streaming mediante le piattaforme Sky Go (se abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Tutti i match dell’Italia saranno trasmessi anche in chiaro su Rai 2 e in streaming gratuito su RaiPlay. Come sempre, Sportface.it vi terrà compagnia nel corso della settimana con dirette testuali degli incontri, approfondimenti, news, highlights, risultati e classifiche aggiornate. Di seguito tutto il programma e gli orari.

QUARTI DI FINALE

Martedì 21 novembre, ore 16:00 – Canada vs Finlandia

Mercoledì 22 novembre, ore 16:00 – Repubblica Ceca vs Australia

Giovedì 23 novembre, ore 10:00 – ITALIA vs Olanda

Giovedì 23 novembre, ore 16:00 – Serbia vs Gran Bretagna

SEMIFINALI

Venerdì 24 novembre, ore 16 – PRIMA SEMIFINALE

Sabato 25 novembre, ore 12 – SECONDA SEMIFINALE

FINALE

Domenica 26 novembre, ore 16 – FINALE