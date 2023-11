Italia agli Europei 2024: regolamento sorteggio dei gironi e come funziona con le fasce

L’Italia si è qualificata per Euro 2024 grazie al risultato positivo arrivato in Ucraina, ma non sarà testa di serie e soprattutto non sarà nemmeno inserita in seconda fascia. Un bel problema per gli azzurri, che si ritroveranno almeno una big nel girone, per non dire due, se sarà sfortunata. Il regolamento del sorteggio, infatti, assegna i posti in prima, seconda, terza e quarta fascia in base alle posizioni prima/seconda (in prima battuta, dunque le prime privilegiate rispetto alle seconde nell’ordine) e a chi ha fatto più punti (in seconda battuta) nelle qualificazioni agli Europei che termineranno martedì 21 novembre (per i gironi da 6 vengono esclusi dal computo i risultati con l’ultima del raggruppamento). Essendo sei i gironi di Euro 2024, le 5 migliori prime classificate delle qualificazioni sono testa di serie (più la Germania già inserita di diritto), le altre prime classificate e la migliore seconda a livello di punti fatti sono in seconda fascia, poi vi sono le successive 6 seconde classificate, quindi le ultime tre e in più le tre vincitrici degli spareggi di marzo.

Se la Nazionale non si fosse qualificata in modo diretto, dunque, sarebbe finita in quarta fascia, invece ci sono possibilità di vederla in terza. In ogni caso, in prima fascia possono andare soltanto le prime classificate, non importa se una o più seconde classificate hanno ottenuto un maggior numero di punti rispetto alle prime di altri raggruppamenti. La prima fascia, ribadiamo, sarà composta dalla Germania e dalle migliori cinque squadre vincitrici dei gironi, poi in seconda fascia le altre prime classificate e la migliore seconda in base al ranking, quindi in terza e quarta le altre seconde. Questi i criteri per formare il ranking, in ordine di applicazione: posizione nel girone; maggior numero di punti; differenza reti; gol fatti; gol fatti in trasferta; numero di vittorie; numero di vittorie in trasferta; miglior condotta fair play (1 punto di penalità per ogni ammonizione, 3 punti per ogni espulsione); posizione nella classifica generale della Nations League 2022-23.

Una volta stabilite teste di serie e squadre inserite in seconda, terza e quarta fascia, il sorteggio andrà a compilare i gironi, smistando ciascuna delle nazionali di ogni fascia nei 6 gironi da A a F, e così verranno decretati i sei gruppi per la fase a gironi degli Europei 2024. A stretto giro di posta, poi, l’Uefa comunicherà anche calendario e date delle partite dei gironi. L’Italia aspetta pertanto di conoscere la propria rivale.