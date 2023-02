Finale Sinner-Cressy in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Montpellier 2023

Jannik Sinner affronterà Maxime Cressy nella finale del torneo ATP 250 di Montpellier 2023, in programma dal 6 al 12 febbraio in Francia. L’azzurro va a caccia del primo titolo stagionale dopo aver sconfitto in due set sia Sonego che Fils. Una settimana finora tranquilla per il giovane altoatesino, che domenica dovrà cercare di mantenere massima la concentrazione contro un tennista atipico come Maxime Cressy. Gran servizio, quasi sempre seguito a rete dopo la prima e un gioco certamente d’altri tempi che creare difficoltà su questi campi. Holger Rune ne sa qualcosa. C’è un precedente tra i due, giocato nell’estate del 2019 al challenger di Lexington. In quel caso vinse Jannik per 6-1 al terzo set un match che avrebbe anche potuto chiudere in due, dopo non aver concretizzato varie occasioni nel tie-break del secondo parziale.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Sinner e Cressy scenderanno in campo domenica 12 febbraio alle ore 15:00. La diretta televisiva è affidata a Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e Sky Sport, che monitora il torneo attraverso i due canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP), Sky Go e NOW TV. Anche Sportface.it monitorerà la finale di Jannik, garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale e news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine della partita.