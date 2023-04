Feyenoord-Roma, programma e telecronisti Sky e Dazn andata quarti Europa League

Il programma e i telecronisti su Sky e Dazn di Feyenoord-Roma, match valido per l’andata dei quarti di finale di Europa League 2022/2023. Remake della scorsa finale di Conference League per i giallorossi, che come allora vogliono vincere e avanzare così, al termine del doppio confronto, in semifinale. Si parte in terra olandese, serve un risultato positivo. Fischio d’inizio alle ore 18.45 di giovedì 13 aprile, chi vincerà?

Feyenoord-Roma sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Riccardo Gentile e Lorenzo Minotti e su Dazn con la telecronaca di Stefano Borghi e Simone Tiribocchi.