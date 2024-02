Feyenoord-Roma, De Rossi in conferenza stampa: programma, orario, tv e streaming

Alle 18:40 di oggi, mercoledì 13 febbraio Daniele De Rossi interverrà in conferenza stampa alla vigilia di Feyenoord-Roma, match di andata dello spareggio di Europa League in programma al De Kuip. Al fianco del tecnico giallorosso, ci sarà il portiere Mile Svilar, quasi un indizio su chi giocherà in porta, dopo le prestazioni non certo brillanti di Rui Patricio. Quello della porta però è solo uno dei tanti temi della conferenza stampa. Prima la formazione e il possibile turn over. Poi l’avversario, battuto due volte da Josè Mourinho. Ora il terzo incrocio consecutivo vale il pass per gli ottavi di finale, un appuntamento a cui De Rossi non vuole rinunciare. Per il tecnico è l’esordio europeo da allenatore. Peraltro in uno stadio in cui ha già vinto, nel 2015, con i giallorossi di Rudi Garcia. La conferenza stampa, come detto, è in programma alle 18:40, ma essendo in trasferta non si escludono ritardi. Potrete seguire le parole di De Rossi in diretta sui canali social (Facebook, Youtube e Twitter) della Roma. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale.

IL LIVE DELLA CONFERENZA