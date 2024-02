Bologna-Fiorentina, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Bologna-Fiorentina, match valido per il recupero della ventunesima giornata di Serie A 2023/2024. Al Dall’Ara è spareggio per la zona Champions tra due squadre in piena corsa e che stanno disputando un gran campionato, seppur senza la continuità che forse servirebbe per ambire fino in fondo al quarto posto. Si parte alle ore 19 di mercoledì 14 febbraio, chi vincerà?

Bologna-Fiorentina sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Riccardo Mancini e Valon Behrami.