Mantova-Renate oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Mantova-Renate, match valevole per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La capolista insegue il sogno di approdare in Serie B dopo tanti anni. La costanza però deve essere ul credo di chi vuole vincere la classifica di un girone iper equilibrato. Per questo la partita contro il Renate, attualmente al decimo posto in classifica, è uno spartiacque per capire il grado di maturità del Mantova. Match dalle 18.30 in diretta su Sky Sport 253 e NOW.