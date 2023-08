Feralpisalò-Sudtirol oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Feralpisalò-Sudtirol, match valevole per la seconda giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. La compagine lombarda, neo-promossa in cadetteria, arriva dalla sconfitta contro il Parma e ora vuole riscattarsi per andare alla conquista dei primi storici punti. Gli altoatesini, dal loro canto, sono reduci dallo spettacolare pareggio per 3-3 contro lo Spezia e ora sperano di fare il colpo in trasferta. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 26 agosto alle ore 20:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

