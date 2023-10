Fenerbahce-Olimpia Milano in tv: programma, orario e diretta Eurolega 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Fenerbahce-Olimpia Milano, sfida valida come 1^ giornata dell’Eurolega 2023/2024 di basket. Comincia il percorso europeo della formazione di coach Messina, che dopo il ricco mercato estivo partono con il chiaro obiettivo di fare meglio dello scorso anno, dove venne addirittura a mancare l’accesso ai playoff. In campionato, i meneghini sono partiti con una vittoria con margine ridotto su Treviso. La palla a due è fissata alle ore 19:45 di venerdì 6 ottobre. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Fenerbahce-Olimpia Milano, valida per l’Eurolega 2023/2024 di basket.

PROGRAMMA E TV 1^ GIORNATA

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare Sky, in particolare su Sky Sport Arena, oltre che in streaming su Sky Go, Now e Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.