Fenerbahce-Monaco oggi in tv: programma, orario e diretta gara-3 playoff Eurolega 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Fenerbahce-Monaco, valida come gara-3 dei playoff dell’Eurolega 2023/2024 di basket. Le prime due partite, giocate la scorsa settimana, non hanno di certo deluso le attese, offrendo subito il colpo esterno dei turchi, in una gara risolta solo all’overtime, a cui ha risposto la formazione francese in gara-2. Monaco, quindi, deve necessariamente cercare a sua volta di vincere in trasferta in una delle due partite che si giocheranno a Istanbul, mentre il Fenerbahce cercherà di sfruttare il fattore campo per aggiudicarsi la serie prima di un’eventuale gara-5. La palla a due è fissata alle ore 19:45 di mercoledì 1 maggio. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Fenerbahce-Monaco, valida per l’Eurolega 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare Sky, in particolare, su Sky Sport Arena, oltre che in streaming su Sky Go, Now e Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.