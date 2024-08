Fenerbahce-Lille oggi in tv: orario e diretta streaming andata terzo turno preliminare Champions League 2024/2025

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Fenerbahce e Lille, valida per il ritorno del terzo turno preliminare di Champions League 2024/2025. Tutto in novanta minuti: si riparte dalla vittoria dei francesi all’andata, quando un gol di Zhegrova in piena recupero ha fatto esultare la compagine di Bruno Genesio, dopo l’autogol di Ppsterwolde e la rete di Kahveci, per il risultato finale di 2-1 in favore del Lille. Ora, però, i turchi allenati da José Mourinho possono contare sulla spinta del proprio pubblico per provare a ribaltare il risultato. La sfida è in programma oggi, martedì 13 agosto, alle ore 19:00.

CALENDARIO PARTITE

Fenerbahce-Lille oggi in tv: orario e diretta streaming ritorno terzo turno preliminare Champions League 2024/2024

Per il match tra Fenerbahce e Lille non è prevista alcuna copertura in diretta tv e streaming. Sportface.it vi terrà comunque aggiornati con una cronaca a fine partita e i risultati aggiornati di questo incontro e di tutti gli altri della fase preliminare, in cui le squadre si giocano l’accesso alla prossima Champions League.