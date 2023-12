Fenerbahce-Galatasaray oggi in tv: canale, orario e streaming 1. Lig 2023/2024

Big match in Turchia. Alle 17:00 di oggi, domenica 24 dicembre, Fenerbahce e Galatasaray si sfideranno in occasione della diciottesima giornata di 1.Lig 2023/2024, la massima serie del calcio turco. Percorso quasi identico per le due squadre che occupano il primo posto in classifica con 43 punti, oltre a quattro vittorie consecutive nelle ultime quattro. Miglior attacco per il Fenerbahce, mentre il Galatasaray vanta la miglior difesa. Non mancano assenze pesanti, come quella di Edin Dzeko. La partita non sarà trasmessa in diretta tv o streaming in Italia.