FA Euro New York-Seravezza oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Torneo di Viareggio 2023

Fa Euro New York-Seravezza sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match della terza giornata del gruppo B del Torneo di Viareggio 2023. Nel girone 5 al Buonriposo di Seravezza partita inutile ai fini della qualificazione agli ottavi, visto che entrambe le squadre sono già eliminate. Ma l’obiettivo è chiudere con una vittoria quantomeno. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 15 di sabato 25 marzo, diretta tv e streaming non disponibile, diretta testuale su Sportface.

