F1, test Bahrain 2024 oggi in tv: canale orario e diretta streaming

I test pre stagionali di Formula 1 giungono al termine. Si chiude oggi la tre giorni che ha visto i dieci team mettere in pista le nuove vetture prima dell’inizio del campionato 2024. L’ultima giornata partirà alle 8:00 italiane con la sessione mattutina, la cui chiusura è prevista per le 12:00. Nel pomeriggio invece andrà in scena l’ultima sessione dalle 13:00 alle 17:00. I test saranno visibili in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e su NOW. In alternativa, Sportface.it non vi lascerà soli, offrendovi la diretta testuale per tutta la giornata.

