Paolini-Cirstea in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Dubai 2024

Jasmine Paolini se la vedrà contro Sorana Cirstea nella semifinale del WTA 1000 di Dubai 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città araba. Dopo tre splendide vittorie, anche la dea bendata ha sorriso alla giocatrice azzurra, che ha beneficiato del forfait di Elena Rybakina per approdare in semifinale. A separarla da una storica finale sarà la rumena Cirstea, protagonista di una rimonta irreale ai danni di Vondrousova, con tanto di sei match point annullati. Paolini arriva all’appuntamento più riposato e con un bilancio favorevole nei precedenti (2-0). Oltre all’accesso in finale, per la vincitrice c’è in palio anche il debutto in top 20.

Paolini e Cirstea scenderanno in campo venerdì 23 febbraio sul Centre Court con orario ancora da definire. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), oltre al nuovo Sky Sport Plus (cliccare sul tasto verde del telecomando) per poter seguire anche le partite sui campi secondari. Disponibile pure una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match tra Paolini e Cirstea, fornendo ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.