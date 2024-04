F1, qualifiche e qualifiche sprint GP Cina 2024: programma, date, orari e diretta tv

La Cina torna ad ospitare un Gran Premio di Formula 1. L’appuntamento asiatico mancava in calendario dal 2019, prima della pandemia per Covid-19, e solo nel 2024 Shanghai riapre le porte al grande Circus. Zhou Guanyu avrà così la possibilità di vivere per la prima volta il proprio appuntamento casalingo, nonostante questa sia la sua terza stagione in Formula 1. I team si preparano ad affrontare il circuito per la prima volta dal cambio di regolamento tecnico, con l’aggiunta di una nuova sfida: il primo fine settimana sprint dell’anno. Il format, proposto dalla Formula 1 ormai due anni fa, vede piloti e team impegnarsi in una sola sessione di prove libere, prima di affrontare le qualifiche sprint, la sprint, le qualifiche tradizionali e la gara domenicale.

Le qualifiche sprint avranno luogo nella giornata di venerdì 19 aprile. Il semaforo verde è previsto per le 09:30 italiane, con la prima posizione che verrà assegnata alle 10:14. Le qualifiche sprint non assegneranno la pole position, ma solo l’ordine di partenza per la ‘mini-gara’ della giornata di sabato. Nella giornata di sabato 20 aprile, poi, si scenderà in pista alle ore 09:00 per le tradizionali qualifiche, dove verrà consegnato il ruotino della pole position e stabilita la griglia di partenza per il Gran Premio della domenica. Entrambe le sessioni saranno visibili in diretta agli abbonati Sky sui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport F1, oltre che in streaming sulle piattaforme di Sky Go e NOW.