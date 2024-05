F1, qualifiche GP Emilia Romagna replica in chiaro: orari, programma e come seguirle

La F1 sbarca in Italia per la prima volta nel 2024, in occasione del Gran Premio dell’Emilia Romagna. Il fine settimana, ospitato dal circuito di Enzo e Dino Ferrari di Imola, torna in calendario dopo la cancellazione dello scorso anno a causa dell’alluvione che ha colpito il territorio. Durante il weekend è previsto il debutto degli attesi e importanti aggiornamenti per Ferrari e Aston Martin, e in pista non mancherà l’azione anche al di fuori delle sessioni, con diverse iniziative per ricordare Robert Ratzenberger e Ayrton Senna a trent’anni dalla loro scomparsa, con anche Sebastian Vettel presenta a Imola.

COME VEDERE LE QUALIFICHE IN TV

VAI ALLA DIRETTA TESTUALE

Il fine settimana sarà visibile in diretta sia agli abbonati Sky che in chiaro, sul canale di Tv8. Inoltre, il palinsesto di quest’ultimo canale, mette a disposizione la replica delle qualifiche nella giornata di sabato 18 maggio. La caccia alla pole position, che vedrà Max Verstappen tentare di eguagliare il record di Alain Prost di sette ruotini consecutivi, verrà trasmesso nuovamente a partire dalle 20:30, con l’ordine di partenza della gara della domenica decretato all’incirca dopo un’ora di azione in pista. Per vivere le qualifiche in diretta, Sportface.it fornisce una diretta testuale con tutti gli aggiornamenti minuto per minuto.