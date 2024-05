F1, qualifiche GP Emilia Romagna oggi in tv: orari, programma e come seguirle in diretta

Sul circuito di Imola va in scena il round numero sette del calendario 2024 di F1. Si tratta del Gran Premio dell’Emilia Romagna, appuntamento cancellato lo scorso anno a causa della devastante alluvione che aveva colpito il territorio poco prima dell’inizio del weekend. Questo fine settimana il circuito di Enzo e Dino Ferrari torna palcoscenico di uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, gara di casa per la Ferrari e per la Racing Bulls. A trent’anni dalla scomparsa di Roman Ratzenberger e Ayrton Senna, i piloti si sono riuniti in tributo, con Sebastian Vettel a capitanare il corteo lungo la pista. Il tedesco sarà presente in pista anche domenica, per girare con la monoposto di ‘Magic’.

Il fine settimana imolese ha luogo tra il 17 e il 19 maggio, con le qualifiche che vanno in scena nella giornata di sabato 18. I venti piloti sulla griglia scenderanno in pista a partire dalle 16:00 per andare a caccia della pole position, con Max Verstappen pronto ad eguagliare il record di Alain Prost di sette pole consecutive. La sessione sarà visibile a tutti gli abbonati Sky sui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport F1, ma anche sulle piattaforme di Sky Go e NOW. Inoltre, Tv8 trasmetterà in chiaro e in diretta le qualifiche del GP dell’Emilia Romagna. In alternativa, Sportface.it vi offre una diretta testuale con tutti gli aggiornamenti in tempo reale, per non perdervi nemmeno un minuto dell’azione in pista.