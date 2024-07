F1, qualifiche GP Belgio oggi in tv: orari, programma e come seguirle in diretta

La F1 entra nel vivo del fine settimana del Gran Premio del Belgio. Il Circus vola a Spa-Francorchamps in occasione del quattordicesimo round del mondiale 2024 e ultima tappa prima della sosta estiva. Infatti, dopo il weekend belga, il paddock si fermerà per tre settimane, tornando in azione a fine agosto in occasione del Gran Premio d’Olanda. La gara a Spa è una tra le più attese dell’anno e una tappa storica per la F1, che corse qui la prima volta nel 1950. Considerato uno dei layout più spettacolari e allo stesso tempo spaventosi ancora in calendario, Spa è celebre – anche – per la sua ‘Eau-Rouge’.

Tra le colline del Belgio i venti piloti più veloci del mondo andranno a caccia della pole position, con le qualifiche in programma per le 16:00. All’appello mancherà però Max Verstappen, che ha già annunciato la sostituzione di alcuni componenti della Power Unit, cosa che lo costringe a scontare dieci posizioni di penalità sulla griglia di partenza. La sessione sarà trasmessa in diretta e disponibile a tutti gli abbonati Sky sul canale di Sky Sport F1, ma anche sulle piattaforme streaming di Sky Go e di NOW. In alternativa, Sportface.it è pronto ad accompagnarvi lungo tutta la sessione tramite una diretta testuale, in modo da non farvi perdere nemmeno un attimo dell’azione in pista.