F1, prove libere GP Olanda oggi in tv: orari, programma e come seguirle in diretta

La F1 torna in pista per la prima volta dopo tre settimane, concludendo in questo modo la pausa estiva. Il Circus si vede impegnato nel Gran Premio d’Olanda, quindicesimo round del mondiale 2024. Il weekend di gara è ospitato dal circuito di Zandvoort ed è la gara di casa di Max Verstappen, pilota della Red Bull campione in carica e attuale leader del campionato. I piloti si vedranno impegnati in gara tra venerdì 23 agosto e domenica 25 agosto, in un fine settimana che segue il programma tradizionale, con tre sessioni di prove libere, le qualifiche e infine la gara della domenica.

Le monoposto scenderanno in pista per la prima volta venerdì 23 agosto, con le prove libere 1 in programma tra le 12:30 e le 13:30. I piloti saranno nuovamente impegnati nel pomeriggio dello stesso giorno, con le FP2 previste tra le 16:00 e le 17:00. Infine, la terza e ultima sessione di prove libere è in programma per sabato 24 agosto tra le 11:30 e le 12:30. Tutte e tre le sessioni di prove libere saranno visibili agli abbonati Sky sul canale di Sky Sport F1, ma anche sulle piattaforme di streaming di Sky Go e di NOW.