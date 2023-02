F1, presentazione Williams 2023 oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

La Williams presenta la nuova vettura per il 2023 oggi in tv: ecco tutte le informazioni su canale, orario e diretta streaming della presentazione ufficiale per il Mondiale di F1. La speranza per il team britannico è quella di riscattare le ultime stagioni difficili. C’è Sargeant ad affiancare Albon, via Latifi dopo le tante difficoltà e ci sono tanti cambiamenti al vertice della scuderia. Conosceremo la nuova livrea della vettura alle ore 15 italiane di lunedì 6 febbraio, non è prevista al momento alcuna diretta tv in Italia, possibile che su Sky Sport 24 nel corso della giornata ci siano dei collegamenti. Sportface.it, a ogni modo, vi proporrà tutte le foto e le informazioni con le parole dei protagonisti. Resta la possibilità che la stessa Williams possa trasmettere sui propri social la presentazione.