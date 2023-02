F1, presentazione Ferrari 2023 in tv: data, orario e diretta streaming

La presentazione della nuova Ferrari per il Mondiale 2023 di F1 sarà visibile in tv: ecco le informazioni su data, orario e diretta streaming di questo appuntamento attesissimo. La scuderia di Maranello toglierà il velo sulla nuova vettura ed è tutto pronto per seguire questa presentazione. Il Cavallino rampante ha deciso di fissare la data per San Valentino, martedì 14 febbraio alle ore 11.30, conosceremo dunque la nuova SF-23 e ci si aspetta grandi cose per il prossimo campionato iridato. Diretta tv su Sky Sport F1 con collegamenti su Sky Sport 24, diretta streaming su Sky Go, diretta possibile anche sui canali social della stessa Ferrari, in primis Youtube. Sportface.it vi proporrà in tempo reale tutti gli aggiornamenti sulla presentazione della Ferrari.