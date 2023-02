F1, presentazione Aston Martin 2023 oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

L’Aston Martin svela la nuova vettura per il 2023: di seguito ecco tutte le informazioni su canale, orario e diretta streaming della presentazione ufficiale della macchina per il prossimo Mondiale di F1. E’ importante scoprire se questa sarà trasmessa in tv e al momento non ci sono informazioni in merito. Appuntamento alle ore 20 italiane di lunedì 13 febbraio. Possibile, in ogni caso, che lo stesso team britannico, che trasmetterà da Silverstone, renda visibile la presentazione sui propri canali social. Su Sky Sport 24 nel corso della serata possibili collegamenti con la presentazione dell’Aston Martin. Sportface.it, in ogni caso, vi terrà informati con tutte le foto e le informazioni con le parole dei protagonisti.