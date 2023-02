F1, presentazione Alpine 2023 oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Ci siamo, si completa il mosaico di F1 e la Alpine rivela la nuova vettura per il 2023: di seguito ecco tutte le informazioni su canale, orario e diretta streaming della presentazione ufficiale della macchina per il prossimo Mondiale di F1. E’ l’ultimo team a svelare la propria monoposto per la nuova stagione, poi sarà tempo di scendere in pista con test e inizio del nuovo campionato iridato. Appuntamento alle ore 21:00 italiane di giovedì 16 febbraio e non ci sarà nessuna diretta televisiva prevista. Ci sarà spazio però con tutta probabilità sui canali social del team francese, mentre è possibile che su Sky Sport 24 ci si colleghi in tempo reale per le prime immagini. Sportface.it, in ogni caso, vi terrà informati con tutte le foto e le informazioni con le parole dei protagonisti.