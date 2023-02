F1, presentazione AlphaTauri 2023 oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

L’AlphaTauri rivela la nuova vettura per il 2023: di seguito ecco tutte le informazioni su canale, orario e diretta streaming della presentazione ufficiale della macchina per il prossimo Mondiale di F1. Ma sarà visibile oggi in tv l’appuntamento con la presentazione della scuderia di Faenza? Purtroppo al momento non è prevista la trasmissione in tv in diretta integrale. Scopriremo la nuova macchina alle ore 23.30 italiane di sabato 11 febbraio, le 17.30 a New York sede dell’evento. Resta comunque possibile che su Sky Sport 24 nel corso della serata possano esserci dei collegamenti in tempo reale. Sportface.it, in ogni caso, vi terrà informati con tutte le foto e le informazioni con le parole dei protagonisti, è comunque importante che l’AlphaTauri provveda a trasmettere sui propri social la presentazione ufficiale.