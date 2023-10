F1 GP Stati Uniti 2023, sprint race oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

La sprint race del GP degli Stati Uniti 2023 ad Austin di F1 sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. Si tiene la quinta sprint stagionale nel Mondiale e sarà ancora una volta non influente sulla gara di domenica. Saranno assegnati al solito da otto a un punto per i primi otto classificati in questa mini gara di mezzora (la durata è di 100 km e un giro aggiuntivo), la griglia di partenza è stata stabilita in mattinata con la Sprint Shootout. La sprint avrà inizio alle ore 24 (mezzanotte) di sabato 21 ottobre, diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, streaming su Sky Go, disponibile la differita su TV8 in chiaro alle ore 01.30 della notte. Sportface, invece, al solito vi terrà informati con la diretta scritta.

Sabato 21 ottobre 2023

ore 24 Sprint race su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno (differita su TV8 alle ore 01.30)