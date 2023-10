F1 GP Qatar 2023, qualifiche valide per gara domani in tv: canale, orario e diretta streaming

Le qualifiche del venerdì valide per la gara del GP del Qatar 2023 di F1 a Losail saranno visibili domani in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. E’ tutto ormai pronto per la quarta qualifica anticipata al venerdì della stagione in virtù dell’inserimento della sprint al sabato, che varrà dunque direttamente per la gara domenicale così come da novità di quest’anno per i sei weekend col format speciale.

Sarà dunque già tempo nel primo dei tre giorni di questa trasferta sul Golfo Persico di assistere alla caccia alla pole, ma prima ecco le prove libere 1 che avranno inizio alle ore 15.30 di venerdì 6 ottobre (ricordiamo che si gareggia con le luci dei riflettori e in notturna) e saranno visibili in diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, con diretta streaming su Sky Go. Alle ore 19 via alle qualifiche, diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, diretta streaming su Sky Go. Su TV8 la differita delle qualifiche in serata: chi centrerà la pole position? Su Sportface.it come al solito vi terremo informati con la diretta scritta di prove libere e qualifiche.

Venerdì 6 ottobre 2023

ore 15.30 Prove libere 1 su Sky Sport Uno e Sky Sport F1

ore 19.00 Qualifiche su Sky Sport Uno e Sky Sport F1