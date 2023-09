F1 GP Qatar 2023, gara domenica: canale, orario, diretta tv e streaming

Si chiude il diciassettesimo weekend stagionale del Mondiale 2023 di F1, è tutto pronto per il GP del Qatar 2023 a Losail. Di seguito vi mostriamo tutte le informazioni su data, orario e diretta tv e streaming della gara giunta appena alla sua seconda edizione, che si disputerà con le luci artificiali e che proporrà di certo grande spettacolo in questo finale di stagione in cui si è ormai entrati. Orari rivoluzionati dal fuso orario e dal fatto che si gareggia in notturna.

La gara del Qatar si terrà alle ore 19 italiane di domenica 8 ottobre: la diretta tv è disponibile su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno con streaming su Sky Go, oltre che su Now: su TV8 sarà proposta la differita in chiaro mediante la replica. Inoltre, Sportface.it al solito vi proporrà la diretta testuale della gara aggiornata in tempo reale per non tenervi informati passo passo. Ecco allora il nostro riepilogo.

PROGRAMMA PROVE LIBERE VENERDI’

PROGRAMMA QUALIFICHE SABATO

Domenica 8 ottobre 2023

ore 19:00-21:00 Gara su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 (differita in chiaro su TV8)