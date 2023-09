Wta 1000 Pechino 2023: il montepremi e il prize money

Il montepremi e il prize money del Wta 1000 di Pechino 2023, in programma dal 30 settembre all’8 ottobre sui campi veloci cinesi. Presenti tutte le big in Asia, dove a guidare il seeding è la nuova numero uno al mondo, Aryna Sabalenka, seguita da Iga Swiatek e Coco Gauff. Al via anche Elena Rybakina e Jessica Pegula, mentre gli occhi sono puntati sulle giocatrici a caccia di punti per blindare la qualificazione alle Finals di Cancun. Attenzione dunque a Vondrousova e Jabeur, insidiate da Kvitova e soprattutto Sakkari. Per quanto riguarda le tenniste italiane, nel main draw sono presenti Elisabetta Cocciaretto, Martina Trevisan e Jasmine Paolini. Il prize money totale dell’evento di Pechino corrisponde a 7 milioni e 677mila 131 euro totali con 900 punti che andranno alla vincitrice. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA.

TABELLONE PRINCIPALE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI WTA 1000 PECHINO 2023

PRIMO TURNO – € 30.569 (1 punto)

SECONDO TURNO – € 49.175 (60 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 87.474 (105 punti)

QUARTI DI FINALE – € 174.965 (190 punti)

SEMIFINALI – € 380.157 (305 punti)

FINALISTA – € 737.619 (585 punti)

VINCITRICE – € 1.252.060 (900 punti)